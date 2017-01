RADIO RESISTENCIA nace como la emisora libertaria de Madrid. Como un espacio en el dial liberado de la servidumbre hacia el Dinero y el Poder que llena de basura y palabras vacías nuestras ondas.

Empezamos en la primavera del 97 a ser una ilusión, un sueño, que se hizo realidad en diciembre de 1998, a través de 101 de la Frecuencia Maltratada de Madrid, pero seguimos teniendo necesidades y carencias técnicas, materiales y de todo tipo. Y también ganas de llegar cada vez más lejos...

Vuestro apoyo es bienvenido y necesario.

Participa y okupa las ondas.



LAURA, SIGUES CON NOSOTROS Y NOSOTRAS



NOTICIAS Y CONVOCATORIAS RR

ESTAMOS SIN EMISIÓN... VOLVEREMOS SIN REMISIÓN

Periodo de transición, de replanteamiento y, como siempre... de curro. Mudanza de local, adiós muy buenas a los burócratas, limpiar, pintar, poner suelo, colgar puertas, ¡el nuevo ordenador!, el Poemario que sigue funcionando, los nuevos talleres que empiezan a funcionar y nosotros... esperando a plantar nuestra antena de nuevo, pendientes de que se resuelva un problema administrativo de nuestros nuevos anfitriones. Seguiremos informando.

NUEVA (RR) DIRECCIÓN : www.radioresistencia.tk

En lugar de la anterior URL que nos direccionaba desde cjb <www.radioresistencia.cjb.net>, pasamos a utilizar esta nueva www.radioresistencia.tk. Así evitamos el traicionero uso de software espía. Por el mismo motivo suspendemos de momento el chat ofrecido por cjb, aunque mantenemos la dirección de correo en dicho servidor. Nuestra dirección real también se muda: ahora es http://www26.brinkster.com/rresiste: fuera ventanitas moñas que se abren y hasta nunca a Angelfire-Lycos-Terra-Telefónica y demás chusma. Pero bueno, ¿qué haces ahí parad@?: actualiza tus enlaces y tus favoritos, corre.

¡¡EL POEMARIO YA SE OYE

EN CANARIAS Y EL EL SÁHARA !!



Nuestras ondas libertarias llegan, sin embargo, a África, quién lo iba a decir (chincha, Cadena Max). Y es que a partir de ahora el Poemario por un Sáhara libre (que, por cierto, estrena de paso su página web) se emite también a través de Radio Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, sonando así en todas las Islas Canarias y en la zona más próxima del continente africano (precisamente los territorios del Sáhara ocupado y también parte de Marruecos). Las voces libres del pueblo saharaui alcanzan, de este modo, su propia tierra, de lo cual estamos... pues muy contentos y contentas!! Algunos programas están disponibles en el A-Infos Radio Project, (aquí tienes el listado). Si estás en otra emisora libre y quieres emitir el Poemario, puedes hacerlo libremente, sólo te pedimos que nos tengas al tanto y nos digas dónde y a qué horas se emite.



LA ex-CADENA MAX SIGUE ROBANDO EL 101 DE LA FM ...

AÑO y medio DE INFAMIA





Después de más de un año, la ex-Cadena Max (ahora se hacen pasar por "Max Radio", seguramente para lavar su mala imagen y porque de "Cadena" sólo les quedaba el nombre y las ganas) continúa con sus emisiones donde no debe: en nuestra frecuencia, en el 101 de la FM, donde no posee licencia para emitir y donde ya había una emisora utilizando dicha frecuencia para todo Madrid desde el siglo pasado: Radio Resistencia.

El único argumento de la ex-Cadena Max hasta ahora ha sido la violencia de la imposición de sus 10.000 W de potencia y una ausencia total de respuesta a nuestras propuestas de diálogo y de petición de explicaciones.

Quieren que nos cansemos, que nos quememos, que abandonemos, que nos conformemos con las migajas de un dial cada vez más saturado y erizado de emisoras comerciales, religiosas, y timadoras que sólo buscan hacer negocio a costa del oyente y que acaban por ahogar la voz de los que tienen algo que decir: la nueva censura del siglo XXI: la libertad de expresión... para quien la pueda pagar.

Pero RR, nosotras y vosotros, seguimos resistiendo y se lo seguimos diciendo:

en los teléfonos de la emisora:

91 486 14 13

91 486 14 09

(marcando antes 067 desde un teléfono fijo no pueden ver desde qué número les llamas)

-ojo, igual quien te coja el teléfono no tiene la culpa de la situación: LA TIENEN SUS JEFES-

En el fax: 91 643 37 91

En internet y desde el Estado Español puedes mandar faxes gratis desde AQUÍ

En su CHAT de internet

(También tenían un foro,

pero como la solidaridad con RR era el tema más recurrente, decidieron cerrarlo)

En sus correos electrónicos:

director@cadenamax.com

andres@cadenamax.com

comercial@cadenamax.com

administracion@cadenamax.com

programas@cadenamax.com

webmaster@cadenamax.com

programacion@cadenamax.com

La ex-Cadena Max había comenzado a emitir en el 101 de la FM madrileña desde el 19 de enero del 2002, interfiriendo a Radio Resistencia en casi todo Madrid y usurpando ilegalmente la frecuencia que venimos llenado de vida y contenido desde 1998.

La ex-Cadena Max sigue siendo una emisora comercial pirata de ínfima calidad, dedicada al horrísono esparcimiento de música-basura, al negocio publicitario y al sangramiento de sus oyentes a través de teléfonos 906 de pago. Últimamente también recurren a programas comprados a macroproductoras estadounidenses (cuando la neurona no da más de sí, mejor recurrir a la globalización de la mierda).



Y aquí tienes la entrevista que nos hicieron en Radio Klara de València (gracias también a los compas, amigos y amigas de Radio Vallekas, Radio Enlace, Radio Carcoma, Radio Círculo, Onda Latina, Radio Almenara, Radio ELO de Madrid; Radio Pica y Radio Bronka de Barcelona, Hala Bedi Irratia de Gasteiz, Irola Irala Irratia de Bilbo, Pititako Irratia de Saturtzi, Radio Topo de Zaragoza, Federación Aragonesa de Radios Libres, Radio Morata, Radio Reus, DSK Radio Taller de Alcora (Castelló); Onda Cultural (Cáceres); FM del Libertador Barrios de Montevideo (Uruguay), Radio 4A en Brighton (Inglaterra), La KeHuelga Radio, La Voladora, y SublevArte (México DF-Ciudad Monstruo); Aire Libre Radio (Rosario-Argentina); Moésio Rebouças (Brasil); Radio 3-RNE, Nodo 50, poesiasalvaje.com, RadioCable, La Haine, Acción Antifascista, Molotov, ¡la Cadena Ser!, Indymedia, Serpal, L'Enterao, A-Infos, Utopía Verde, Plataforma Salamanca otro 2002, Colectivo antimilitarista Tritón, Red Anticapitalista, Foro Social Transatlántico, las diversas asociaciones de amigos del pueblo saharaui: Madrid, Segovia, La Hamada... y a todos y todas las demás por apoyarnos y cedernos su voz). Si eres de un colectivo, emisora, etc. y nos habéis cedido un huequito en tu radio, en tu web o en tu corazón, cuéntanoslo y te pondremos en la lista. No sabemos de ninguna emisora, asociación o colectivo que haya mostrado su solidaridad con la Cadena Max (aparte de ellos mismos). Unos usan la fuerza y la violencia. Otros tenemos razón.







Frente al Imperio de la Basura

RADIO RESISTENCIA RESISTE

Cadena max FUERA

LIBERA EL 101

Agradecemos cualquier tipo de información, aportación y apoyo. Si puedes ayudarnos económicamente, este es nuestro número de cuenta en Cajamadrid:

2038-1093-80-6000 922 919

Every information, help and support is welcome. If you can help us, this is our account number in Cajamadrid :

2038-1093-80-6000 922 919

Uno cero uno, efe eme:

Radio Resistencia, música rebelde,

contrainformación, pensamiento y acción:

no tenemos amo, dueño, ni patrón.

Uno cero uno, efe eme:

Radio Resistencia, emisora libertaria,

okupando las ondas, lanzando palabras:

por aquí no es el Dinero ni el Poder el que habla.

Uno cero uno, efe eme:

Radio Resistencia, aquí no hay negocio,

no hay trampa, no hay cartón:

zona liberada de mentiras y de manipulación.

( RR AGGAMUFFIN' DE LOS INCONMENSURABLES

MOPONGO )

pincha acá pa escucharlo en mp3 (162 KB )