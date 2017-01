Rock Classique

L'émission "Rock Classique", diffusé le vendredi après-midi de 14 heures à 17 heures sur les ondes de CFOU 89,1 FM (Trois-Rivières), s'intéresse exclusivement aux racines de la musique rock, plus particulièrement aux artistes des années soixante et soixante-dix.



Animée par Alain Lefebvre, cette émission vise à faire découvrir ou redécouvrir cette époque importante de l'histoire de la musique du vingtième siècle par le biais d'anecdotes et de capsules historiques, tout en s'intéressant à l'aspect sociologique de cette période riche en couleurs.